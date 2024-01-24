Ігнат: Частина російських ракет не долетіла до цілей через застарілість механізмів та роботу РЕБ

Частина російських ракет, якими ворог обстрілював Україну 23 січня, не долетіла до цілей через застарілість їхніх механізмів, а також роботу українських РЕБ.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Київ 24.
Він нагадав, що вранці 23 січня окупанти завдали ударів і крилатими ракетами, і балістичними. Усього було запущено 41 ракету, ППО збила 21 з них. У тому числі вдалося збити усі 15 запущених крилатих ракет, 5 балістичних ракет, а також одну ракету Х-59.
Але, за словами Ігната, є й ті ракети, які не були знищені, але й не досягли своїх цілей.
«Ті, що не збили, не всі долетіли до цілей через певні причини. Серед причин застарілість цієї зброї, неполадки, а можливо, і втручання наших РЕБ», – сказав Ігнат.
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