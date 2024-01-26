Стефанішина: Україна справді веде переговори з ЄС про повернення українських біженців

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна справді веде переговори з ЄС про повернення українських біженців, але стверджує, що Київ не наполягає на скороченні їм допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда", Стефанішина сказала у відповідь на питання "Радіо Свобода" під час візиту до Брюсселя.
Урядовиця сказала, що між Україною та ЄС "тривають дискусії" про те, як у майбутньому "розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців".
"Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває", – додала вона.
За словами Стефанішиної, українська влада принципово виступає за те, що біженці в Європейському Союзі "повинні мати право на тимчасовий захист", навіть у разі припинення воєнних дій.
"Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні", – пояснила віцепрем’єрка.
"Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни", – запевнила вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023