Стефанішина: Україна справді веде переговори з ЄС про повернення українських біженців

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна справді веде переговори з ЄС про повернення українських біженців, але стверджує, що Київ не наполягає на скороченні їм допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", Стефанішина сказала у відповідь на питання "Радіо Свобода" під час візиту до Брюсселя.

Урядовиця сказала, що між Україною та ЄС "тривають дискусії" про те, як у майбутньому "розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців".

"Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває", – додала вона.

За словами Стефанішиної, українська влада принципово виступає за те, що біженці в Європейському Союзі "повинні мати право на тимчасовий захист", навіть у разі припинення воєнних дій.

"Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні", – пояснила віцепрем’єрка.

"Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни", – запевнила вона.