Доходи Зеленського та його родини значно зменшилися, - декларація

Доходи Президента України Володимира Зеленського та його родини зменшилися з майже 11 млн гривень у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році.
Про це повідомляється на сайті Глави держави, передає Укрінформ.
«Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки», - йдеться у повідомленні.
Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП - 5 млн 359 тис. 600 грн.
Доходи родини Президента у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.
Зазначається, що дохід сім’ї Глави держави у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2021 року також зменшився.
Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента.
Згідно з декларацією 2022 року, доходи Глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.
Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної агресії росії.
Зазначається, що залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.
Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів не відбулося, йдеться у повідомленні.
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