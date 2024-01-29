Україна посіла 4 місце у рейтингу потужності збройних сил в Європі

Україна посіла четверте місце серед 37 європейських держав світу за рейтингом потужності збройних сил. Про це свідчить підрахунок Global Firepower, що оцінює бойовий потенціал країн.
Рейтинг Global Firepower використовує понад 60 окремих факторів, що впливають на визначення оцінки PowerIndex (оцінки потужності) кожної країни. Фахівці виробили власну формулу, яка дозволяє меншим, але більш технологічно просунутим країнам конкурувати з більшими, проте менше розвиненими країнами. Також додаються бонуси за вдосконалення армії.
Україна станом на 9 січня 2024 року посіла четверте місце з індексом потужності PwrIndx 0,2598. За формулою, чим меншим є значення PwrIndx, тим більшу військову міць має армія держави. Перше місце у рейтингу обіймає Велика Британія, друге - Італія, третє - Франція.
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