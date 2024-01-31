Кулеба: Орбан та Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та глава МЗС цієї країни Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі порталу Telex.
За його словами, таке переконання підтверджується позицією обох політиків щодо територіальної цілісності України.
«Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми, як для ЄС, так і для Угорщини. Я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на засіданні (в Ужгороді – ред.), що поважає територіальну цілісність та суверенітет України», – сказав Кулеба.
Водночас, глава МЗС визнав, що влада України та Угорщини має різний погляд на війну, розв'язану росією.
«Є розбіжності щодо того, як ми можемо досягти миру, але ми згодні з важливістю територіальної єдності та суверенітету України», – резюмував міністр.
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