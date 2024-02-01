Шмигаль обговорив із Нуланд реалізацію Україною антикорупційної та корпоративної реформ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд реалізацію Україною антикорупційної та корпоративної реформ.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Провели зустріч у Києві із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Скоординували нашу роботу перед Багатосторонньою координаційною платформою донорів, що відбудеться в лютому. Тісно співпрацюємо зі США та міжнародними фінансовими установами для залучення необхідної фінансової підтримки. Обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну. Пані Нуланд відзначила прогрес України в цих питаннях", - повідомив він.

Шмигаль додав, що подякував американському уряду й народу за всебічну допомогу і переконався, що підтримка Сполучених Штатів непохитна.