У 2023 році борги населення за електроенергію збільшились на 7,7 млрд грн., - ЗМІ

У 2023 році борги населення за спожиту електроенергію збільшились на 7,7 млрд грн до 15 млрд грн. Така динаміка погіршується, а можливості покривати ці борги падають.
Як пише gazeta.ua, про це йдеться в статті видання "Дзеркало тижня".
"За майже два роки повномасштабної війни українці заборгували за електроенергію 15 млрд грн. Понад половину, або 7,7 млрд грн, – за не найгірший минулий рік. Що важливо, динаміка погіршується, а можливості покривати ці борги падають", - йдеться в ній.
Зазначається, що заборгованість розподіляється не рівномірно. Наприклад 2,2% від столичних боржників сформували 43% від загальної заборгованості у Києві. Загалом борги в енергетиці - це кругова проблема, бо одні неплатежі провокують інші.
"У результаті всі всім винні, а грошей ні в кого немає", - наголосили у матеріалі.
При цьому ситуація з обладнанням дуже складна. Зокрема, енергоблоки теплових електростанцій, які в терміновому порядку ремонтували після минулорічних атак на енергоінфраструктуру, зараз можуть виходити у аварійні ремонти через ступінь їх пошкоджень.
Наголошується, що загалом за два роки дії заборони на відключення споживачів борги за ЖКП майже потроїлися збільшившись з 80 до 240 млрд грн.
"Рішення скасувати мораторій непросте, але необхідне, і запроваджене швидше пізно, ніж рано. Постачальники обіцяють щадний режим, комфортні реструктуризації та жодних колекторів", - резюмували у матеріалі.
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