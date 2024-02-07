Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників

Президент Володимир Зеленський доручив створити у Збройних силах України окремий рід сил для безпілотників.

Відповідний указ №51/2024 Про нарощування спроможностей сил оборони опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський доручив Кабінету міністрів разом з Генеральним штабом опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ, а за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Зазначено, що указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Документ оприлюднено на офіційному ресурсі глави держави 6 лютого.

«Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом», – наголосив глава держави у відеозверненні.