У рф схвалили закон про конфіскацію майна за так звані фейки про російську армію

Рада федерації росії одностайно схвалила драконівський закон, який передбачає можливість конфіскації майна за так звані фейки про російську армію. Тиждень тому його ухвалила держдума рф.
Там це правове свавілля назвали законом про “негідників і зрадників”, а його метою – захищати російських окупантів від тих, хто розповідає правду про країну-агресора та режим путіна переважно з-за кордону.
Цими “фейками” і “завідомо неправдивою інформацією” російські суди вже зараз визнають будь-які публікації або висловлювання, в яких російських загарбників висвітлюють не за стандартами пропагандистських кліше про “визволителів” і “захисників”.
Майна, зокрема, позбавлятимуть за заклики до дезертирства у російській армії чи запровадження санкцій проти кремля.
Законопроєкт спрямований насамперед проти відомих і знаменитих громадян росії, які відмовилися підтримати вторгнення армії путіна в Україну. Але в разі чого його планують застосувати і проти пересічних критиків режиму.
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