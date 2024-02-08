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Постачальники електроенергії в Україні вже почали припиняти надання послуг споживачам, які накопичили борги

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В Україні в лютому 2024 року постачальники електроенергії почали припиняти надання послуг споживачам, які накопичили великі борги. Зокрема, відключення торкнулися чотирьох регіонів.

Про це розповідає "Апостроф", посилаючись на регіональні енергокомпанії.

Чернівецька область

За інформацією Чернівецької енергетичної компанії, в регіоні, який вважається лідером за обсягом несплачених рахунків за послугу, тривають роботи з відключення електроенергії. Припинять надання послуг мешканцям Чернівців, також розпочалися відключення у Новоселицькому та Путильському районах. Лише цього тижня електрики мають намір відключити 128 споживачів, з яких - 113 мешканці Чернівців, 14 – жителі Новоселицького району та один споживач з Путильського району.

У компанії зауважили, що споживачів закликають розрахуватися вчасно із боргом за спожитий ресурс.

"Якщо борг сплачують і підтверджують це належним чином, то постачання електричної енергії споживачу не припиняється. Кошти повинні потрапити на рахунок за день до відключення, а не в день відключення", - додали там.

Чернігівська область

На Чернігівщині теж відбувається відключення боржників від ліній електромережі. Постачальник електрики в Чернігові та області ТОВ "Енера Чернігів" "йде по списку" таких споживачів.

Як повідомили АТ "Чернігівобленерго", щотижня в середньому 150 боржників потрапляють у подібні списки. Однак 60% після попередження сплачують борг.

"Постачальник звертається до нас із вимогою припинення постачання певному споживачу у встановлений законодавством термін. Постачальник надає нам вимогу приблизно за два тижні до відключення, і якщо протягом цих двох тижнів, згідно з надісланим попередженням споживачу, споживач не владнає ситуацію з наявною заборгованістю з постачальником, ми вимушені прибути в призначену дату за вказаною адресою і припинити послугу з постачання", - зауважили там.

Як зазначається, у багатоквартирних будинках відключення здійснюють у під’їздах, без доступу до квартир. Із приватними будинками - складніше.

Рівненська область

ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" відключає абонентів від послуги після повідомлення про наявний борг та необхідність його погасити. Якщо за 10 днів реакції від боржника не буде, то йому надішлють попередження про відключення.

Перші в списку на відключення - найбільші боржники, які накопичили до 100 тис. гривень боргу, проте не зробили жодного платежу з початку війни.

На початок 2024-го у регіоні кількість побутових споживачів-боржників сягнула 11,35 тис. осіб, і сумарно заборгували 66 млн 643 тис. грн. Після відключень кількість боржників зменшилася майже на 2 тисячі – до 9,55 тис. споживачів. Заборгованість вдалося зменшити таким чином на понад 14 млн грн – до 52 млн грн.

Договори реструктуризації оформили 157 боржників на 2,5 млн грн.

Львівська область

На Львівській області також відключають електрику боржникам. Перші у списку на відключення ті, у кого борг перевищує десятки тисяч гривень. Йдеться про ті, які накопичили від початку війни, під час дії заборони на відключення. Деякі жителі не сплачують, адже нічим під час війни. Тим, у кого лічильники ззовні - вимикають постачання оперативно, а в кого всередині - то ні, адже жителі часто не впускають енергетиків.

Зокрема, триповерховий будинок на Львівщині позбавили електрики за борги, що накопичились у споживачів, які виїхали за кордон.

Як відомо, з 29 грудня 2023 року уряд скасував мораторій на відключення боржникам електричної енергії, газу та водопостачання.

електроенергія, борги
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