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НБУ: 82% проблемних кредитів сконцентровано в державних банках

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Більшу частину проблемних кредитів банківської системи України, або 82% за обсягом, станом на 1 грудня 2023 року було сконцентровано в державних банках. Решта 18% - в українських банках з приватним капіталом і "дочках" іноземних банківських груп.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Хто в Україні не сплачує кредити? Або що відбувається з проблемними позичальниками банків".

За даними Національного банку України, на початку 2023 року в державних банках було 75% непрацюючих кредитів. Але після виведення з ринку системно важливого Сенс Банку за участі держави цей показник зріс, за одночасного скорочення показника в активах іноземних банківських груп в Україні.

В Незалежній асоціації банків України уточнюють: оцінювати пропорції та динаміку проблемних кредитів у банках державного та приватного секторів слід з виокремленням ПриватБанку, який не лише є найбільшим банком в Україні, але й має безпрецедентно високу частку непрацюючих кредитів, що переважно пов'язані з колишніми власниками.

Для розуміння ситуації, станом на 1 грудня 2023 року у портфелі ПриватБанку частка проблемних кредитів складала 60,8%, у решти держбанків – в середньому 40,3%, у банках приватного сектору – 17,7%.

Нагадаємо, станом на кінець 2023-го року частка проблемних кредитів, виданих українськими банками фізичним особам, становила близько 25%. А їхній обсяг сягнув 61 млрд грн. Більше половини проблемних кредитів стали такими вже під час повномасштабної війни.
При цьому частка проблемних кредитів у корпоративному портфелі банків на ту ж дату становила 44%, а їхній обсяг сягнув 362 млрд грн.

Наразі пік кредитних втрат банків від повномасштабної війни пройдено. Це підтвердили результати оцінки стійкості, проведеної Національним банком.

В січні 2024 року НБУ затвердив нові правила подання звітності про активні операції банками, фінансовими компаніями та кредитними спілками. Інформація збиратиметься для оцінки ефективності управління кредитним ризиком. Інформацію має подаватися частково з 1 липня та в повному обсязі з 1 жовтня 2024 року.

НБУ, кредити
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