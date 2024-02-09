Депутат парламенту Великобританії: В інтересах Європи почати купувати озброєння у США та передавати його Україні

Якщо Сполучені Штати Америки з якихось причин не зможуть надати допомогу Україні, то в інтересах Європи почати купувати озброєння у США та передавати його Україні. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великобританії від Консервативної партії, екс-міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг.

"Я вважаю, що думка американців про те, що Європа, включаючи Велику Британію, недостатньо дбає про свою безпеку, не зовсім безпідставна. І також те, що безпека України - це спочатку питання Європи, яке, так, має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну, і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому, якщо США з якихось причин не в змозі надати гроші, то купити озброєння і відправити його в Україну зі США, я вважаю, що це дуже важливо", - заявив політик.

"Якщо ви подивіться на те, що Великобританія робила у взаєминах із США під час Другої світової війни, то спочатку ми купували у них озброєння. Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але в іншій мірі ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми б не змогли воювати", - зазначив парламентар.

"Тож я вважаю, що фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу, - це дуже розумний вчинок і що в переважній більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, з точки зору Польщі і так далі, для них важливо, щоб Україну було захищено", - підсумував Джейкоб Ріс-Могг.