New York Times: Підтримка США є критично важливою для України у війні проти росії

Підтримка США є критично важливою для України у війні проти росії. Однак законопроект, який дозволив би постачати американську зброю, провалили під час голосування в Сенаті на тлі зростаючої опозиції республіканців. Про це пише The New York Times.

За словами експерта з питань росії у Вашингтонському Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, Україна могла б ефективно протриматися деяку частину цього року без більшої американської військової допомоги. Але з часом не буде жодної перспективи відновити армію, і країна почне повільно програвати.

Відсутність подальшої американської допомоги, за його словами, "вкаже на сувору, негативну траєкторію розвитку подій у другій половині цього року".

"Аналітики кажуть, українська армія не буде раптово розгромлена, але деградація її сил буде неминучою. Європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів американського рівня і навряд чи зможуть заповнити цю прогалину", - йдеться у статті.

Однак Сполучені Штати Америки є основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони і ударні системи великої дальності.

Зменшення рівня допомоги, кажуть чиновники та військові, впливає на Україну на полі бою, де росія використовує свою перевагу в артилерії та особовому складі, щоб зменшити обороноздатність України.

Видання пише, що з часів перших днів повномасштабного вторгнення Україна ще не переживала такого непевного моменту у війні. росія підкріпилась зброєю з Ірану та Північної Кореї.

У найзапекліших боях на сході, за місто Авдіївку, співвідношення вогню російської та української артилерії вже становить п'ять до одного, кажуть українські командири.

"Але як би не склалося, українські військові будуть продовжувати нашу боротьбу. У нас немає іншого вибору, крім боротьби з цим ворогом", - заявив командувач Силами територіальної оборони України генерал Анатолій Баргилевич.

За словами журналістів, наразі Україна знову шукає шляхи адаптації та імпровізації, розширюючи вітчизняне виробництво озброєнь і більше покладаючись на безпілотники, але американська допомога залишається вкрай необхідною. Перевага росії у вогневій потужності та особовому складі змушує Україну відставати на більшій частині лінії фронту.

"Певною мірою Україна сама винна у своїх проблемах. Корупція, яка вже давно є проблемою в країні, висмоктує мільйони з системи постачання та інших сфер", - пише видання.

Західна підтримка Києва не встигає за нарощуванням військових запасів москви, оскільки росія збільшила виробництво безпілотників, усунула недоліки у своїй військовій промисловості і підкріпилася поставками з Ірану та Північної Кореї.

Системи протиповітряної оборони, здатні стримувати масовані ракетні атаки, вичерпуються, заявили офіційні особи, і є вкрай необхідними. Також скорочення американської допомоги негативно вплине на економіку, призведе до скорочення бюджету і зростання інфляції.

Передбачена американська допомога включатиме близько 11 мільярдів доларів саме невійськового фінансування. пише видання.