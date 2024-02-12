Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Данілов: Якщо Захід не збільшить постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться

132

Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTP.

"Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни", - сказав Данілов.

Однак, за словами секретаря РНБО, постачання зброї в росію з Ірану та Північної Кореї призвело до "деяких змін" у ситуації на фронті. За такого сценарію, як наголосив Данілов, якщо Захід суттєво не збільшить постачання зброї та боєприпасів в Україну, то "ситуація справді ускладниться".

"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", - заявив секретар РНБО.

Данілов також прокоментував ситуацію з затримкою виділення допомоги Україні в Конгресі США. За його словами, кожна затримка впливає на ситуацію на фронті, але Україна не зупиниться у протистоянні агресії рф.

"Якщо нас запитають: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому", - додав він.

Данілов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 12 февраля 2024
Воскресенье, 11 февраля 2024
Суббота, 10 февраля 2024
Пятница, 9 февраля 2024
Четверг, 8 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023