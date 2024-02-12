Данілов: Якщо Захід не збільшить постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться

Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTP.
"Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни", - сказав Данілов.
Однак, за словами секретаря РНБО, постачання зброї в росію з Ірану та Північної Кореї призвело до "деяких змін" у ситуації на фронті. За такого сценарію, як наголосив Данілов, якщо Захід суттєво не збільшить постачання зброї та боєприпасів в Україну, то "ситуація справді ускладниться".
"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", - заявив секретар РНБО.
Данілов також прокоментував ситуацію з затримкою виділення допомоги Україні в Конгресі США. За його словами, кожна затримка впливає на ситуацію на фронті, але Україна не зупиниться у протистоянні агресії рф.
"Якщо нас запитають: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому", - додав він.
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