Кубраков: Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів

Станом на 11 лютого українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, більш ніж 700 суднами.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у соцмережі Х.

Як зазначається, загальний експорт українського коридору у Чорному морі сягнув 22 млн тонн вантажу.

При цьому, повідомляється, що експорт може збільшитись з модернізацією та розвитку портів та інфраструктури, включаючи автомобільні та залізничні шляхи.

«Ми робимо для цього все можливе, незважаючи на систематичні повітряні атаки. Минулої ночі був черговий з метою пошкодження зернової інфраструктури. Я бачив результати, але в будь-якому випадку ми продовжуємо завантажувати нові судна», - зазначив Кубраков.