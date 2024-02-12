Кубраков: Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів

Станом на 11 лютого українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, більш ніж 700 суднами.
Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у соцмережі Х.
Як зазначається, загальний експорт українського коридору у Чорному морі сягнув 22 млн тонн вантажу.
При цьому, повідомляється, що експорт може збільшитись з модернізацією та розвитку портів та інфраструктури, включаючи автомобільні та залізничні шляхи.
«Ми робимо для цього все можливе, незважаючи на систематичні повітряні атаки. Минулої ночі був черговий з метою пошкодження зернової інфраструктури. Я бачив результати, але в будь-якому випадку ми продовжуємо завантажувати нові судна», - зазначив Кубраков.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023