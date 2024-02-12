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Кубраков: Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів

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Станом на 11 лютого українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, більш ніж 700 суднами.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у соцмережі Х.

Як зазначається, загальний експорт українського коридору у Чорному морі сягнув 22 млн тонн вантажу.

При цьому, повідомляється, що експорт може збільшитись з модернізацією та розвитку портів та інфраструктури, включаючи автомобільні та залізничні шляхи.

«Ми робимо для цього все можливе, незважаючи на систематичні повітряні атаки. Минулої ночі був черговий з метою пошкодження зернової інфраструктури. Я бачив результати, але в будь-якому випадку ми продовжуємо завантажувати нові судна», - зазначив Кубраков.

Кубраков
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