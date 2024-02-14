УІМ: окупанти шукають нову тактику обстрілу енергетичної системи України

російські окупанти шукають нову тактику обстрілу енергетичної системи і спрямували атаки на інфраструктуру прифронтових регіонів. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього (УІМ) Андріан Прокіп.

«Після відносно тихих місяців осені та зими, коли лише десятки разів під обстрілами була Курахівська ТЕС, все більше атак було спрямовується на інфраструктуру прифронтових регіонів. Наприкінці січня та на початку лютого під ударом опинилась інфраструктура Укренерго на Дніпропетровщині і як наслідок було знеструмлення споживачів у Кривому Розі. Одна із підстанцій Укренерго на сході була пошкоджена 6 лютого», – написав він.

Прокіп розповів, що зараз суттєво почастішали випадки руйнування осколками ліній передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок цього знеструмлюються десятки тисяч абонентів. Експерт додав, що у регіонах, що близькі до лінії фронту є дефіцит генерації та відповідні проблеми. Окрім того, проводити ремонти у цих регіонах значно складніше, аніж у відносно мирних.

«Логіка ворога зрозуміла – вони шукали нову тактику обстрілу. І, вочевидь, такою новою тактикою стало створювати серйозні проблеми для забезпечення вугіллям. Для нинішньої зими, яка завершується, це фактично не створює загрози. Але знову ж таки стоїть питання: а як проходитимемо наступну зиму?», – наголосив Прокіп.

Через обстріли прифронтових енергооб’єктів може складатися ситуація, коли у багатьох регіонах немає жодних проблем із електропостачанням, що створюватиме оманливе відчуття про відсутність проблем в енергосистемі.

«Окрім технічних проблем, варто очікувати нових ворожих ІПСО. Їхня улюблена тактика – розділяти і стравлювати між собою. І от якщо у прифронтових регіонах почнуться серйозні труднощі з електропостачанням, а у інших регіонах їх не буде, то варто очікувати вкидів, спрямованих на спробу розсварити тилові і прифронтові регіони», – підсумував Прокіп.