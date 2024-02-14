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Гетманцев поділився новими відомостями про сплату так званого "податку на Googlе"

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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився новими відомостями про сплату так званого "податку на Googlе".

Зокрема, за 4 квартал 2023 року було подано 96 декларацій від осіб-нерезидентів, що надають електронні послуги в Україні. Про це повідомляє ITC.

Отже, за підсумками кварталу ці компанії повинні перерахувати до бюджету податку на суму 2,513 млрд грн (€30,1 млн та $34,4 млн). У порівнянні з 3 кварталом сума надходжень збільшилась на 421 млн грн.

Найбільшими платниками в 4 кварталі 2023 року стали:

  • GOOGLE
  • SONY
  • ETSY
  • APPLE
  • META PLATFORMS
  • WARGAMING GROUP
  • NETFLIX

Окремо Гетманцев наголо вис, що сервіс OnlyFans, який досі під опалою в Україні, за надання послуг на території нашої держави у 2023 році нарахував та сплатив $1,273 млн податків.

"Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків - 2,17 млрд гривень", - додав Гетманцев.

Гетманцев, Googlе
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