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Forbes Ukraine: Через дефіцит бюджету держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках програми "Доступні кредити"

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У зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, протягом останніх п'яти місяців держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що призвело до накопичення боргу в розмірі 7 млрд грн на початок року і він продовжує зростати.

Про це йдеться в статті Forbes Ukraine.

У Національному банку Forbes також підтвердили цю інформацію. Згідно з відомостями від директорки департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової, загальний борг складає 7 млрд грн на початок року.

Ця ситуація привела програму до межі кризи, оскільки за умовами "5-7-9" після 181 дня затримки (майже шість місяців) банки можуть зажадати від позичальників виплати некомпенсованої різниці в процентах. Щоб уникнути цього, у лютому уряд розширив вказані терміни до девʼяти місяців.

Проте Forbes пише, що це не усуває фундаментальну проблему програми "5-7-9", яка пов'язана з неможливістю держави покрити всі витрати, тому Мінфін спільно з Мінекономіки розробляють новий план переосмислення програми доступних кредитів.

Через відсутність міжнародної фінансової підтримки і вимушену фокусацію на пріоритетних витратах у січні, борг перед банками продовжує зростати. У зв'язку з цим уряд планує переглянути концепцію програми "5-7-9", з метою зосередження на конкретних секторах економіки.

За час воєнного стану в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 46 240 позик на суму 185,9 млрд грн.

З початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн.

Загалом від старту програм у лютому 2020-го бізнес отримав 81 062 кредити на 275,5 млрд грн.

Станом на кінець жовтня програму підтримувало 45 банків, при цьому найбільшу кількість кредитів видавали такі банки як "Приватбанк" (34,2 тис.), "Ощадбанк" (10,9 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).

НБУ, Forbes, Доступні кредити
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