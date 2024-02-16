Єрмак наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО у розмові із Салліваном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном, повідомляється на сайті глави Української держави в четвер.
"Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України. Особливо він наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО, адже росія продовжує завдавати терористичних ударів ракетами та дронами по українських містах та критичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
Глава Офісу президента також висловив вдячність Сенату США за схвалення рішення щодо продовження підтримки України та висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США також підтримає голосуванням надання підтримки Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023