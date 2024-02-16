Єрмак наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО у розмові із Салліваном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном, повідомляється на сайті глави Української держави в четвер.

"Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України. Особливо він наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО, адже росія продовжує завдавати терористичних ударів ракетами та дронами по українських містах та критичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Глава Офісу президента також висловив вдячність Сенату США за схвалення рішення щодо продовження підтримки України та висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США також підтримає голосуванням надання підтримки Україні.