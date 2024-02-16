Кувшинникова: путін чітко продемонстрував, що його політика базується на гітлерівському нацизмі

Президент рф володимир путін у своєму останньому інтерв’ю чітко продемонстрував, що його політика базується на гітлерівському нацизмі.

Про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"Хтось може запитати, звідки ця крайня зневага росії до життя безневинних людей? Останні висловлювання володимира путіна дають чітке уявлення про її природу. Як завжди, це знову була суміш фальсифікованої історії, дезінформації та брехні", - сказала дипломат.

За її словами, путін укотре повторив, що України нібито ніколи не існувало і що українці ніколи не були іншим народом. "Саме цим керувався путін, розпочинаючи агресію проти України 10 років тому. І це пояснює, чому росія сьогодні зосереджена на ... знищенні української нації. Бо коли хтось заперечує чиєсь право на існування, то це завжди закінчується масовими вбивствами… Бо таке заперечення завжди дає фальшиву "причину" для геноцидних звірств", – заявила Кувшинникова.

Вона підкреслила, що висловлювання путіна були як ніколи промовистими. "Тепер більш ніж зрозуміло, звідки росія копіює свою політику рашизму, після того як путін сказав, що "Гітлер був змушений розпочати світову війну", бо сусіди виявилися безкомпромісними щодо його територіальних вимог. Звичайно, можна іронізувати, що так звана боротьба росії з неонацизмом закінчилася виправданням самого нацизму. Однак чи не було це натяком на те, що Україна має задовольнити територіальні претензії росії?" - зазначила дипломат.

Кувшинникова додала, що саме цю вимогу повторюють і російські дипломати в ОБСЄ, заявляючи про необхідність "визнати реалії на місцях", замість втілення української Формули миру.

Вона наголосила, що міжнародна спільнота має надати Україні "все, що потрібно для перемоги", щоб російська агресія не стала заохоченням для "потенційних агресорів в інших куточках світу".