Сербія отримала чергову партію російської зброї, - ЗМІ

Сербія отримала чергову партію зброї від свого союзника росії, попри міжнародні санкції проти москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Президент Сербії Александар Вучич у середу представив російську систему боротьби з дронами для електронного придушення, відому як "Репелент", яка, як він нещодавно сказав, "перебуває в наших руках".
"Це "Репелент". Вона не така потужна, як "Красуха", але чудова", - сказав Вучич, маючи на увазі російську наземну систему радіоелектронної боротьби.
Видання пише, що вантаж прибув до Сербії кілька місяців тому, хоча повітряний простір країни майже повністю оточений країнами-членами НАТО, які погодилися на західні санкції проти росії.
Нагадаємо, Сербія є єдиною європейською країною, яка відмовилася приєднатися до санкцій Європейського Союзу після вторгнення росії в Україну. Це також єдина європейська країна, яка продовжує підписувати угоди про співпрацю з Москвою.
Сербії сказали, що якщо вона хоче вступити в ЄС, вона повинна дотримуватися санкцій.
Більшу частину нещодавно отриманої військової продукції Сербія отримала від росії. Інші матеріали надходять з Китаю, а також від деяких європейських виробників зброї та літаків.
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