Експерт пояснив, чому ціни на овочі та фрукти в Україні поступово зростають

Ціни на овочі та фрукти в Україні поступово зростають. Основним фактором здорожчання є сезонність та пов'язані з цим витрати на зберігання. Втім вартість овочів борщового набору залишається на доступному рівні, а з усіх фруктів найдешевше коштують яблука.

Докладніше про ситуацію з цінами на овочі та фрукти, що купляти зараз найвигідніше та який прогноз на наступні місяці, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому овочі дорожчають

Взимку найбільш популярними серед покупців є традиційні овочі, які вирощують в Україні, – картопля, білоголова капуста, морква, цибуля, буряк. Це стандартний "борщовий набір", ціна якого зазвичай доступна.

Проте вартість завжди зростає з наближенням весни, адже запаси зменшуються, а витрати на зберігання є високими.

Як розповів в коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, ціни на овочі та фрукти зараз тримаються на високому рівні, що пояснюється традиційною сезонністю.

Так, за даними Державної служби статистики за минулий місяць овочі в Україні подорожчали найбільше – на 13,1%.

Ціни на сезонні овочі

Картопля в грудні коштувала в середньому 15,13 грн/кг, у січні – 21,46 грн/кг, наразі середня ціна по супермаркетах складає 27,17 грн.

Капуста теж дорожчає. У грудні овоч можна було купити за 11,19 грн/кг, у січні ціна зросла до 14,31 грн/кг, а в лютому за кілограм капусти доведеться заплатити 14,51 грн.

Буряк наприкінці 2023 року коштував 11,47 грн/кг, в січні ціна становила 16,14 грн, у лютому – 18,52 грн/кг.

Тобто за два місяці найбільше зросли ціни на картоплю та буряк, а от вартість моркви та цибулі залишається стабільною. До того ж, як порівняти з минулими роками, ці овочі наразі значно дешевші.

Аналітик УКАБ зазначив, що найнижчі оптові ціни зберігаються на моркву 11,50 грн/кг (ціна нижча за 2023 та 2022 рік в цей період часу), цибулю ріпчасту 13 грн/кг.

В супермаркетах та на ринках роздрібні ціни трохи вищі. Так моркву продають за 13,62 грн/кг в середньому. В АТБ ціна складає 11,89 грн/кг, в "Сільпо" – 13,2 грн/кг, у мережі Varus – 12,9 грн/кг.

Середня ціна на ріпчасту цибулю в лютому 2023 складала 45,6 грн/кг, цьогоріч вартість нижча майже втричі. В супермаркетах овоч коштує 16,99 грн/кг в середньому. Є й вигідні акційні пропозиції, наприклад, у Varus – 15,9 грн/кг.

Які фрукти найдешевші

Серед фруктів у лютому в Україні найдешевше коштують яблука.

Максим Гопка каже, що яблука продовжують бути найдешевшими фруктами, не зважаючи на те що ціни піднялись. В середньому оптові ціни варіюються від 17-20 грн/кг.

В супермаркетах яблука можна купити в середньому за 17,21 грн/кг (сорт Українське) чи 21,4 грн/кг (сорт Айдаред). Яблука "Гала" коштуватимуть 19,3 грн/кг у Varus, яблуко сортове в АТБ – 19,79 грн/кг, яблука "Голден" в "Сільпо" – 20,3 грн/кг.

Що буде з цінами в березні

Вартість овочів та фруктів продовжить поступово зростати. Аналітик УКАБ навів наступний прогноз цін на березень 2024: