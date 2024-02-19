Кулеба: МЗС Китаю запевняє, що Пекін не продає зброю росії

Міністри закордонних справ України та Китаю Дмитро Кулеба і Ван І зустрілися на полях Мюнхенській конференції з безпеки. Ван І заявив, що Пекін не продає зброю росії, йдеться на сайті китайського МЗС.
Ван І зазначив, що Китай та Україна давно є стратегічними партнерами й між двома народами існує традиційна дружба.
“Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам. Ще раз дякую за допомогу України в безпечній евакуації китайського персоналу під час надзвичайної ситуації (на початку війни, - ред.). Китайський народ ніколи цього не забуде”, − зазначив Ван І.
Щодо українського питання він заявив, що Пекін “дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах і не підливає масла у вогонь”.
Міністр підкреслив, що Китай “не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту”. “Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль”, − додав очільник китайсього МЗС.
Кулеба зі свого боку зазначив, що Україна готова підтримувати дружні стосунки з Китаєм і сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин.
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