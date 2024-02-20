НБУ: Впродовж року обсяги гривневих вкладів фізичних осіб зросли на понад 20%

За даними аналітичного огляду Національного банку України за IV квартал, впродовж року обсяги гривневих вкладів фізичних осіб зросли на 20,5%, досягнувши рекордних показників з приросту роздрібних строкових депозитів у 37,2%.

Про значне зростання гривневих коштів фізичних осіб на банківських рахунках повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, цей показник демонструє стабільність довіри до гривні та банківської системи. При цьому, рівень доларизації депозитів продовжував знижуватися, а відновлення зростання коштів на рахунках почалося на початку року після сезонного відпливу.

Пишний додає, що монетарна політика НБУ була спрямована на збереження привабливості гривневих інструментів та на стимулювання попиту на кредити. В результаті, ставки за гривневими депозитами дозволяють захистити вклади від інфляції, а ставки за кредитами для бізнесу та фізичних осіб знизились.

Голова НБУ також наголосив на зростанні кредитування у всіх сегментах, особливо відзначивши успіх державних програм. Банківський сектор продемонстрував високу рентабельність, зареєструвавши 86,5 млрд грн чистого прибутку у 2023 році.

Слід зазначити, що обсяг депозитів резидентів України у банках в січні впав на 2% до 2345,9 мільярда гривень. Зокрема, падіння обсягу вкладів в іноземній валюті склало лише 0,6% до 765,1 мільярда гривень, а от у гривні - відразу на 3,2% до 1580,8 мільярда.