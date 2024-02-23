Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

В ОП пояснили обов'язки уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій

86

Президент Володимир Зеленський 22 лютого 2024 року підписав указ №88/2024, яким затвердив положення Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Відповідно до затвердженого ним положення Спеціальний уповноважений Президента призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Робота Спеціального уповноваженого спрямовується Президентом через Керівника Офісу Президента.

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Спеціального уповноваженого вносяться на розгляд Президентові Керівником Офісу Президента. Організаційне та технічне забезпечення діяльності Спеціального уповноваженого здійснюється Державним управлінням справами.

Основними завданнями Спеціального уповноваженого є:

  • Аналіз питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення;
  • Моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо покращення стану їх втілення;
  • Підготовка Президентові України пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та нарощування їх спроможностей;
  • Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток сил оборони України та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;
  • Участь у підготовці матеріалів до заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розвитку сил оборони України.

Спеціальний уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  • ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;
  • вносити пропозиції щодо розвитку міжнародної співпраці з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;
  • сприяти реалізації домовленостей щодо міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;
  • здійснювати за дорученням Президента України взаємодію з центральними органами виконавчої влади, а також іншими державними органами, установами і організаціями у відповідній сфері;
  • запитувати та одержувати від консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, необхідні інформацію, документи, матеріали;
  • брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Спеціального уповноваженого;
  • брати участь у співробітництві з представництвами іноземних держав, міжнародних організацій, науковими установами, аналітичними центрами з питань, що належать до його компетенції;
  • використовувати в установленому порядку державні, у тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби.

Організаційне та технічне забезпечення діяльності Спеціального уповноваженого здійснюється Державним управлінням справами.

гарантії безпеки
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 23 февраля 2024
Четверг, 22 февраля 2024
Среда, 21 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023