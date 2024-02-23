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Парламентар прокоментував заяву Сирського щодо збільшення зарплати військовим

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Співрозмовник у парламентській фракції "Слуга народу" прокоментував інформацію про плани підвищити зарплату військовим до 200 тис. грн.

Як пише Gazeta.ua, про це повідомили LIGA.net.

"Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. - Gazeta.ua) сказав, що було б непогано мотивувати тих, хто вже на передовій довгий час, скоро буде два роки. І ось є пропозиція платити їм не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч гривень. Саме тим, хто з самого початку на фронті", - розповів співрозмовник.

"Але це не проговорили ані з фінансовим блоком, ані з прем'єром", - сказав.

За словами співрозмовника, це хороша ідея. Але, по-перше, головком ЗСУ має назвати кількість військових, по-друге, у Міністерстві фінансів мають сказати, скільки це коштуватиме.

"Зараз триває робота робочих груп в Міністерстві фінансів. Джерела фінансування щодо всіх цих видатків будуть розглянуті міністерством. Чекаємо на їх пропозиції", - сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп від "Слуга народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський раніше заявив, що законопроєкт №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, розглянуть, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію.

Сирський
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