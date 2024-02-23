ЄБА: Кількість підприємців, які планують залучати кошти для розвитку власного бізнесу зросла до 80%

До 80% зросла кількість підприємців, які планують залучати кошти для розвитку власного бізнесу у 2024 році. Для порівняння, торік такі плани мали 67%. Про це свідчать результати опитування "Індекс настроїв малого бізнесу" від Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Загалом інтегральна оцінка Індексу зросла до 2,5 бала із 5 можливих. Оцінка залишається в негативній площині, але вище за показник 2,4 бала у 2022 році та 2,2 бала у 2020 році, зазначають у ЄБА.

За рік із 76% до 79% збільшилася кількість підприємців, які планують розширення бізнесу. З них 30% планують відкриття нових напрямів бізнесу, 21% планують розширювати команду, а 28% – підвищувати заробітну плату працівникам.

Серед опитаних підприємців 41% оцінюють стан справ у їхньому бізнесі як задовільний. Порівняно з минулим роком зменшилася кількість незадоволених станом справ – з 58% у 2022 році до поточних 40%. Зменшилась і частка тих, хто задоволений станом справ, – до 19% (24% у 2022 році).

Частка тих, хто прогнозує поліпшення стану справ (37%), переважає над часткою тих, хто вважає, що справи їхнього бізнесу погіршаться (35%). Ще 26% не очікують суттєвих змін у найближчі пів року.

Серед опитаних підприємців зменшилася частка тих, хто вважає банківське кредитування недоступним – з 59% у 2022 році до 42%. Відповідно, частка тих, хто вважає його доступним, зросла з 10% до 19%.

Цифровими каналами користується більшість опитаних (67%), з яких 15% здійснюють продаж виключно онлайн. Водночас третина компаній (30%) зазначають, що онлайн-торгівля приносить їм набагато більше прибутку. 33% респондентів повідомили, що зовсім не користуються цифровими каналами.

Традиційно найнижчим з усіх компонентів Індексу є оцінка економічної ситуації в країні. Більшість оцінюють її негативно, зокрема 34% вважають економічну ситуацію несприятливою, а 31% – катастрофічною.

У ЄБА нагадують, що оцінки підприємців економічної ситуації під час активної фази пандемії коронавірусу були ще гіршими, тоді про катастрофічну ситуацію говорили 44% респондентів.

Водночас у 2023 році до 11% збільшилася кількість респондентів, які вважають економічну ситуацію сприятливою, порівняно з 8% у 2022 році.

До основних негативних факторів, що впливають на роботу бізнесу, підприємці відносять низьку купівельну спроможність українців, війну та окупацію територій, нестабільність економіки, зростання цін та витрат.

Довідка. Індекс настроїв малого бізнесу проводиться ЄБА з 2017 року у рамках проєкту Unlimit Ukraine. Мета дослідження – моніторинг оцінок та настроїв малого бізнесу та аналіз точок зростання, які стимулюватимуть його розвиток. Партнери проєкту у 2023 році – OLX Україна та ПриватБанк. Інформаційні партнери – Міністерство цифрової трансформації України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту та Дія Бізнес. Дослідження проводилося з 1 до 31 грудня 2023 року, у ньому взяли участь 4569 фізичних осіб-підприємців. У 89% учасників опитування виторг не перевищує 30 млн грн на рік.