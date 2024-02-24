Гуменюк: На території Придністров'я ми не спостерігаємо бурхливої військової активності

Українські військові наразі не спостерігають бурхливої активності на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (пмр).

Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На території Придністров'я ми не спостерігаємо бурхливої активності", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання щодо того, що самопроголошена пмр нібито збирається підтвердити своє бажання увійти до рф, Гуменюк заявила, що наразі більше йде розхитування цієї теми в інформаційному просторі й намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях.

Речниця ОК "Південь" запевнила, що державний кордон надійно захищений, укріплений та що його недоторканність забезпечена.

"З боку Придністровської республіки розуміємо, що подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані. І дійсно, та атака, яка відбулася уночі в напрямку Одещини, зокрема і з застосуванням ракет - це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримка буде забезпечена у випадку виникнення там бурхливої ситуації", - розповіла Гуменюк.