Кулеба: Головна мета російських наративів - це роз’єднати Україну зсередини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головна мета російських наративів - це роз’єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти й роз’єднати Україну з союзниками.
Про це Кулеба сказав під час форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
«Головна мета російських наративів зараз - це роз’єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти й роз’єднати Україну з союзниками. Звідси береться такий наратив, наприклад, як втома від України. Це чисто одна мета. Наратив слабенько злітає, тому що з одного боку і, на жаль, медіа та різні експерти підіграють цій історії, це такий клікбейтний заголовок. Але з одного боку говорять про втому від України, а з іншого боку оголошуються нові пакети оборонної підтримки, підписуються угоди про безпекове співробітництво», - сказав Кулеба.
Він зазначив, що ключовою історією, яку будуть "розганяти" росіяни для внутрішнього роз’єднання, це тема виборів в Україні.
«Ми вже бачимо їх зусилля. Цю історію намагаються "розігнати" і на міжнародному рівні. Це теж історія, з якою треба дуже обережно працювати. Як протидіяти? По-перше, зберігати єдність. По-друге, потрібно щодня працювати на результат. Коли надходитиме зброя, коли будуть ухвалюватись санкційні пакети, коли будуть заморожені та передані російські активи, коли рішення будуть щодня, тоді це вибиватиме опору у рф. Ми над цим працюємо. Ми абсолютно здатні перемогти росію і їй не вдалося нас знищити, але треба залишатися об'єднаними», - додав Кулеба.
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