Туск: Сварка між Україною та Польщею стала б найбільшим ідіотизмом в історії

Сварка між Україною та Польщею через зернове питання стала б "найбільшим ідіотизмом в історії" взаємин двох країн. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
На думку політика, зараз немає дефіциту польсько-українських відносин, але є "критичний момент", який стосується експорту української агропродукції до Польщі та інших країн Європейського Союзу без мита.
Збереження чинних правил українського експорту є неприйнятним для сотень тисяч фермерів, зазначив Туск.
"Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, ми маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз'єднати. Якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення у цій справі, це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів", - заявив прем'єр Польщі.
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