Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄС надав Україні близько 26 млрд євро підтримки

Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи рішення Європарламенту про започаткування програми Ukraine Facility.
«З початку повномасштабного вторгнення росії ЄС надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Це виняткова допомога та прояв солідарності з українським народом у складний час випробувань. В умовах невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни», - зазначив Марченко.
Він додав, що Україна розраховує отримати перший транш у межах Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні.
У міністерстві наголосили, що План передбачатиме 15 ключових напрямів реформування, зокрема сфери, що належать до безпосередньої компетенції Мінфіну: управління державними фінансами, протидія відмиванню грошей, фінансові ринки.
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