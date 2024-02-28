Банки в Україні встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей. Обмежуються не лише суми переказів, а й кількість транзакцій. Однак ці ліміти різняться залежно від фінустанови.

Усі обмеження у банківських додатках та платіжних сервісах застосовуються автоматично, пише Gazeta.ua з посиланням на Obozrevatel.

Ліміт переказів у ПриватБанку: максимальна сума та кількість операцій

Основні ліміти на перекази між фізичними особами в ПриватБанку встановлені на різному рівні залежно від того, чи отримує клієнт гроші або відправляє. Однак у будь-якому разі при переказі діє обмеження 29 999 грн за один платіж.

Крім того, важлива географія перекладу - Україною чи ні.

Так, для відправника діють такі обмеження:

• по Україні за місяць дозволено 200 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн;

• за кордон можна зробити не більше ніж 20 переказів на місяць на загальну суму не вище 100 тис. грн.

Для одержувача ліміти трохи інші. Так:

• по Україні за місяць дозволено 350 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн;

• через кордон можна отримати не більше 50 переказів на місяць на загальну суму не вище 399 999 грн.

Обмеження Monobank: скільки можна переказати з картки на картку

• можна переказати на картку українського банку за одну операцію до 60 тис. гривень; ліміти на кількість операцій: на день - 50 шт., за 4 дні - 100 шт., на місяць - 150 шт. Максимальна сума, яку можна перевести на місяць, визначається лімітом платіжних систем: MasterCard - не більше еквівалента $10 тис. за курсом НБУ, Visa - не більше еквівалента $25 тис. за курсом НБУ.

• для P2P переказів на іноземні картки за одну операцію можна переказати до 30 тис. грн в еквіваленті, але не менше 1 дол./1 євро/1 грн; дозволено 5 таких операцій на тиждень та 10 на місяць;

• для переказів за кордон через SWIFT діє ліміт НБУ на інвестиції за кордон, перекази всередині цього ліміту проводяться за наявності підтверджуючих документів: сума операцій не повинна перевищувати 200 тис. євро на календарний рік.