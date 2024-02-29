Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

На український оборонний ринок хоче вийти компанія з російським корінням, - розслідування

152

На третьому році повномасштабної війни до сфери українського оборонно-промислового комплексу намагається потрапити компанія з російським корінням "Інкас Дубай", допомагає їй в цьому ГО "Стоп Корупція".

Як пише Апостроф, про це йдеться у розслідуванні на сайті Comments.UA.

Журналісти з'ясували, що 51% акцій "Інкас Дубай" належить громадянину Узбекистану та росії Улугбекхону Максумову. Серед інвесторів компанії вони називають Адама Делімханова - поплічника Рамзана Кадирова та депутата держдуми росії, який брав участь у збройному вторгненні до України та був серед кадирівців під час захоплення Маріуполя.

Про прямі зв'язки "Інкас Дубай" та власника цієї компанії з російською владою свідчать фотографії в соцмережах, спілкування його з представниками спецслужб держави-агресорки, представниками російського державного апарату.

"Інкас Дубай" також був пов'язаний зі спробами уникнення санкцій та співпраці з країнами, визнаними як держави-терористи та з представниками терористичними спільнот.

"З 2014 року керівництво Інкас Дубай вживало заходів для постачання бронетехніки терористам із так званих "ЛДНР", - йдеться у матеріалі.

Наразі "Інкас Дубай" розраховує потрапити на український оборонний ринок шляхом оспорювання законності контракту на виробництво бронеавтомобілів, який виконувала українська компанія "УкрАрмоТех" на замовлення Держприкордонслужби, вважають розслідувачі.

Журналісти наголошують, що цей оборонний контракт носив закритий характер, проте його деталі якимось чином стали відомі "Інкас-Дубай" та українській ГО "Стоп Корупція". Представники ГО надіслали листа до Держприкордонслужби, вимагаючи відповіді, чому контракт був укладений саме з "УкрАрмоТех".

"Для досягнення мети компанія ймовірно запустила тему завищення ціни контракту. У межах цієї схеми і з'явився лист "антикорупціонерів" до Держприкордонслужби. Метою таких дій могло стати отримання інформації про порядок цін за контрактом і далі спроба публічно заявити, що охоронці кордонів укладають невигідні для держави угоди. Отже, конфлікт "Інкас Дубай" з "УкрАрмоТех" має вигляд схеми російської розвідки. Отримавши через нерозкриту досі мережу в Україні секретну інформацію про контракт під грифом "Для службового користування", скориставшись послугами громадської організації "Стоп Корупція", щоб завести "Інкас Дубай" зі зв'язками в росії у сферу українського ВПК", - роблять висновок розслідувачі.

оборона, журналісти
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 29 февраля 2024
Среда, 28 февраля 2024
Вторник, 27 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023