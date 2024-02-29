На український оборонний ринок хоче вийти компанія з російським корінням, - розслідування

На третьому році повномасштабної війни до сфери українського оборонно-промислового комплексу намагається потрапити компанія з російським корінням "Інкас Дубай", допомагає їй в цьому ГО "Стоп Корупція".

Як пише Апостроф, про це йдеться у розслідуванні на сайті Comments.UA.

Журналісти з'ясували, що 51% акцій "Інкас Дубай" належить громадянину Узбекистану та росії Улугбекхону Максумову. Серед інвесторів компанії вони називають Адама Делімханова - поплічника Рамзана Кадирова та депутата держдуми росії, який брав участь у збройному вторгненні до України та був серед кадирівців під час захоплення Маріуполя.

Про прямі зв'язки "Інкас Дубай" та власника цієї компанії з російською владою свідчать фотографії в соцмережах, спілкування його з представниками спецслужб держави-агресорки, представниками російського державного апарату.

"Інкас Дубай" також був пов'язаний зі спробами уникнення санкцій та співпраці з країнами, визнаними як держави-терористи та з представниками терористичними спільнот.

"З 2014 року керівництво Інкас Дубай вживало заходів для постачання бронетехніки терористам із так званих "ЛДНР", - йдеться у матеріалі.

Наразі "Інкас Дубай" розраховує потрапити на український оборонний ринок шляхом оспорювання законності контракту на виробництво бронеавтомобілів, який виконувала українська компанія "УкрАрмоТех" на замовлення Держприкордонслужби, вважають розслідувачі.

Журналісти наголошують, що цей оборонний контракт носив закритий характер, проте його деталі якимось чином стали відомі "Інкас-Дубай" та українській ГО "Стоп Корупція". Представники ГО надіслали листа до Держприкордонслужби, вимагаючи відповіді, чому контракт був укладений саме з "УкрАрмоТех".

"Для досягнення мети компанія ймовірно запустила тему завищення ціни контракту. У межах цієї схеми і з'явився лист "антикорупціонерів" до Держприкордонслужби. Метою таких дій могло стати отримання інформації про порядок цін за контрактом і далі спроба публічно заявити, що охоронці кордонів укладають невигідні для держави угоди. Отже, конфлікт "Інкас Дубай" з "УкрАрмоТех" має вигляд схеми російської розвідки. Отримавши через нерозкриту досі мережу в Україні секретну інформацію про контракт під грифом "Для службового користування", скориставшись послугами громадської організації "Стоп Корупція", щоб завести "Інкас Дубай" зі зв'язками в росії у сферу українського ВПК", - роблять висновок розслідувачі.