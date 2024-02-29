Юсов: Звернення Придністров’я до росії про "захист" від Молдови не було тим результатом, на який чекав кремль

Прохання невизнаного Придністров’я до росії про "захист" від Молдови не було тим результатом, на який чекав кремль. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Він нагадав, що чутки про прохання "Придністровської Молдавської Республіки" до росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в розвідці.
"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні - зазнали поразки", - сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що активна кампанія дезінформації щодо планів Придністров'я просити президента володимира путіна про приєднання до росії свідчить про те, що "була зацікавлена сторона".
"Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона", - додав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що депутати Придністров'я звернулися і до європейських інститутів. Це було зроблено "у багатовекторному стилі". Така дія сама по собі "красномовний факт", вважає Юсов.
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