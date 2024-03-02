Кірбі: Розглядається угода про припинення вогню в Секторі Газа на 6 днів

Перемовини щодо припинення вогню в Секторі Газа, де ізраїльська армія проводить військову операцію проти бойовиків угруповання ХАМАС, наразі ведуться стосовно можливого "періоду тиші" строком на шість днів.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами американського чиновника в ході виступу на брифінгу в Вашингтоні, угода про шеститижневе припинення вогню "зараз знаходиться на столі".

Така заява прозвучала після того, як напередодні президент США Джо Байден висловив думку про можливе ускладнення переговорів між сторонами стосовно звільнення заручників після інциденту із масовими жертвами у черзі за гуманітарною допомогою для Гази.

Як сказав Кірбі, ще "занадто рано" робити оцінки, чи вплине даний випадок на хід переговорів.

"З припиненням бойових дій допомога зможе надходити вільніше на збільшеному рівні, а заручників - починаючи з жінок, людей похилого віку та поранених - можна буде звільняти поетапно", - зазначив представник Білого дому.

Він додав, що Штати збираються "тримати своє плече в цьому плані", і працюватимуть по цьому питанні найближчими днями "дуже, дуже наполегливо".