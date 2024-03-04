Мінекономіки: Україна сподівається отримати від Євросоюзу 6,5 млрд євро до кінця весни

Україна сподівається отримати від Євросоюзу 6,5 млрд євро бюджетної допомоги двома траншами до кінця весни, сказав заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі єдиного телемарафону.
"В березні ми очікуємо на отримання 4,5 млрд євро за цією програмою [Ukraine Facility], і коли вона запрацює – буде додатково надане фінансування 2 млрд. Це десь у квітні-травні. Після цього буде перша оцінка індикаторів реформ, вона буде відбуватися щоквартально. Другий квартал закінчиться, і в липні-серпні буде проведена оцінка й отримані гроші за виконання реформ", – сказав він.
Загалом Ukraine Facility передбачає 38,2 млрд євро "в обмін на реформи".
Соболев розказав, що індикаторів реформ у програмі буде близько 140 і загалом у цій частині вона "дуже схожа на програму з МВФ".
Також Ukraine Facility має інвестиційний фонд у розмірі 7 млрд євро, який дозволятиме Євросоюзу через міжнародні фінансові організації надавати пільгові кредити Україні на програми розвитку економіки й відновлення.
Ще 4,8 млрд євро – підтримка технічних проєктів у галузі реформ і компенсація відсотків за кредитами.
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