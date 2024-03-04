ЗСУ знищили місце розташування та зберігання групи ворожих безпілотників

Бійці Сил спецоперацій знищили місце розташування та зберігання групи ворожих безпілотників на Донецькому напрямку.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Відомо, що одна з груп операторів дронів Сил спецоперацій в ході розвідки виявили на Донецькому напрямку низку ворожих цілей. Відтак воїни за один день знищили склад боєприпасів росіян, місце розташування та зберігання групи БПЛА противника та ретранслятор.
«Всі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено 3 одиниці живої сили противника», – додають військові.
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