Комітет Ради не підтримав норму законопроекту щодо блокування рахунків громадян, що ухиляються від призову

Комітет з нацбезпеки та оборони не підтримав норму нового мобілізаційного законопроєкту, яка передбачає блокування рахунків громадян, що ухиляються від призову. Проте це питання може бути вирішене в залі Верховної Ради. Про це в коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член профільного комітету Роман Костенко.

"Попередню норму Комітет не підтримав. Але буде зал [Верховної Ради]. Хтось цю правку може поставити на врахування, і її врахують", – відповів він.

За словами Костенка, комітет не підтримав блок обмежень стосовно блокування рахунків ухилянтам.

Раніше членкиня комітету, нардепка від Євросолідарності Ірина Фриз повідомила, що комітет також не підтримав ідею обмеження виїзду за кордон для таких осіб.