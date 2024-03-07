Костенко: Рада може прийняти закон щодо премій для українських військових за знищення російської техніки

У Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачатиме премії для українських військових за знищення російської техніки, пропонують від 200 000 грн за танк та до 500 000 грн – за корабель. Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко пояснив LIGA.net, що такі розцінки не беруться з "повітря", а враховують низку інших факторів, зокрема фінансові витрати самих бійців.

За словами Костенка, він спілкувався з багатьма військовими, з'ясувавши, скільки їм було б потрібно для додаткової мотивації.

"Це розмови з солдатами, які витрачають багато фінансів на своє навчання, підготовку, на самі засоби ураження. Тому що це дуже часто дрони, якими вражають техніку, їх купують або волонтери, або самі військові. А один дрон – це $500-700 і до $1000. Іноді на знищення техніки потрібно витратити п'ять-шість дронів", – розповів він.

Тобто премії за знищення ворожої техніки рахувалися насамперед з того, скільки бійцю потрібно, щоб уражувати техніку.

"Танк коштує від півтора до трьох мільйонів. Якщо дати бійцю за знищення того ж танка $10 000, я думаю, що всі від цього тільки виграють", – висловився нардеп.