Після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок у Збройних силах зросла на 40%

Після початку повномасштабного вторгнення росіян кількість жінок, які стали на захист Батьківщини та приєдналися до Збройних Сил України, зросла на 40%.

Про це пише Telegram-канал Spravdi.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, діловодів і кухарів, то зараз українки на рівні з чоловіками борються з російськими загарбниками на передовій. Після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок, які стали на захист Батьківщини та долучились до українського війська, зросла на 40%. Бо тільки разом ми можемо зупинити ворога”, - йдеться у повідомленні.