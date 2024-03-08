Нетаньягу: Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС

Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, яке розташоване на півдні Гази, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає Reuters.

"Міжнародний тиск існує, і він зростає, але особливо коли міжнародний тиск зростає, ми маємо згуртувати лави, нам потрібно протистояти спробам зупинити війну", - сказав Нетанььягу на випускній церемонії у школі підготовки офіцерів ізраїльської армії.

За оцінками, близько 1,5 мільйона людей зібралися в Рафаху, на південній околиці анклаву неподалік кордону з Єгиптом.

Ізраїльський прем'єр також заявив, що його держава має дати відсіч "розважливій спробі" звинуватити його у злочинах ХАМАСу. Також Нетаньягу додав, що Ізраїль діятиме на всій території Гази, "зокрема, Рафах, останній оплот ХАМАСу".

"Той, хто каже нам не діяти в Рафаху, каже нам програти війну, а цього не станеться", - наголосив прем'єр.