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Нетаньягу: Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС

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Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, яке розташоване на півдні Гази, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає Reuters.

"Міжнародний тиск існує, і він зростає, але особливо коли міжнародний тиск зростає, ми маємо згуртувати лави, нам потрібно протистояти спробам зупинити війну", - сказав Нетанььягу на випускній церемонії у школі підготовки офіцерів ізраїльської армії.

За оцінками, близько 1,5 мільйона людей зібралися в Рафаху, на південній околиці анклаву неподалік кордону з Єгиптом.

Ізраїльський прем'єр також заявив, що його держава має дати відсіч "розважливій спробі" звинуватити його у злочинах ХАМАСу. Також Нетаньягу додав, що Ізраїль діятиме на всій території Гази, "зокрема, Рафах, останній оплот ХАМАСу".

"Той, хто каже нам не діяти в Рафаху, каже нам програти війну, а цього не станеться", - наголосив прем'єр.

ХАМАС, Ізраїль
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