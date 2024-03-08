Гуменюк: У росіян немає можливості наблизитися до оборонних споруд на правому березі Дніпра Херсонщини

У російської армії немає можливості навіть наблизитися до оборонних споруд на правому березі Дніпра Херсонщини.

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що основна лінія бойового зіткнення в наших географічних умовах – це річка Дніпро. Тому, для ЗСУ надважливо, щоб ворог не міг перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега.

«По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега», – пояснила вона.

За словами Гуменюк, українські оборонні споруди облаштовані з урахуванням всіх змін ландшафту після руйнації греблі Каховської ГЕС.

Саме тому ворог превентивно працює, зокрема, безпілотниками, артилерією з лівого берега. Тобто теж робить акцент на оборонні споруди і їхнє нищення контрбатарейним способом.

«Проте облаштування оборонних споруд, те, що зараз стало хвилею чергової російської пропаганди, зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, ми не робимо це з нуля, укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилися вже в потужних бойових умовах», – додала речниця.