ВККС допустила до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів 1772 кандидати

Вища кваліфікаційна комісія суддів станом на 8 березня допустила до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у апеляційних судах 1772 кандидати.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВККС.

«Інформуємо, що станом на 08 березня 2024 року Комісією допущено до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному Комісією 14 вересня 2023 року, 1 772 кандидати на посаду судді», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ВККС відмовила в допуску до участі в конкурсі 166 кандидатам, участь 11 кандидатів у конкурсі припинено, а стосовно 127 кандидатів розгляд питання допуску не завершено.

Зі списком кандидатів та інформацією про результати розгляду ВККС питань щодо їх допуску можна ознайомитись на сайті Комісії.

Як повідомлялося, 14 вересня ВККС оголосила конкурс на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

14 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів збільшила кількість вакантних посад в окремих апеляційних судах, стосовно яких проводитиметься конкурс, до 550.

31 грудня завершився прийом документів для участі в конкурсі.

1 січня 2024 року у ВККС повідомили, що на участь у конкурсі на 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах подали документи 2074 особи.