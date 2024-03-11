Гуменюк: На півдні ворог робить акцент на розвідці з повітря

На півдні України росіяни другу добу не проводять штурмових дій. Ворог робить акцент на розвідці з повітря. У цьому триває контрбатарейна боротьба.

Про це повідомила прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону та Сили оборони півдня України у Telegram.

«Спостерігаємо у ворога глибоку задумливість. Протягом двох діб немає штурмових дій. Якщо говорити про загальну статистику минулої бойової доби, то понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо Кринок. Ворог навіть у своїх пабликах визнає, що фортифікаційні споруди Правого берега потужні, висока украпленість і просунутися туди вони шансів не мають», – розповіла Гуменюк.

Як пише пресслужба, зараз ворог концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, а також застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів.

За словами Гуменюк, логістика ворога ускладнена, оскільки військові продовжують розширювати сектор свого впливу.