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Гуменюк: росія готується до нової масованої атаки на Україну

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Військові бачать ознаки підготовки російської окупаційної армії до нової масованої атаки на Україну.

Про це повідомила начальниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі телеканалу FREEДОМ.

За її словами, процес підготовки росіян до ракетної атаки ускладнений тим, що ворог не може використовувати літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 через втрати.

«Зараз це секторальний збір даних, їхнє компонування займає багато часу і не дає комплексної картини, яку вони хотіли б отримати. Очевидно, що через відсутність А-50 у бойовому ресурсі ворог зараз не може проводити масованих ракетних атак. Хоча деякі ознаки підготовки ми все ж таки помічаємо», – сказала вона.

Так, ЗСУ останнім часом фіксують нетипову активність стратегічної авіації рф – літаки змінюють пункти базування, а також активно перевозять запаси ракет типу Х-101.

«І зараз ми можемо говорити, що очевидно вони намагаються всіма силами компенсувати відсутність А-50, але разом із цим усвідомлюють, що А-50 ніщо не замінить», – резюмувала Гуменюк.

Гуменюк
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