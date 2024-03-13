Гуменюк: росія готується до нової масованої атаки на Україну

Військові бачать ознаки підготовки російської окупаційної армії до нової масованої атаки на Україну.
Про це повідомила начальниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі телеканалу FREEДОМ.
За її словами, процес підготовки росіян до ракетної атаки ускладнений тим, що ворог не може використовувати літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 через втрати.
«Зараз це секторальний збір даних, їхнє компонування займає багато часу і не дає комплексної картини, яку вони хотіли б отримати. Очевидно, що через відсутність А-50 у бойовому ресурсі ворог зараз не може проводити масованих ракетних атак. Хоча деякі ознаки підготовки ми все ж таки помічаємо», – сказала вона.
Так, ЗСУ останнім часом фіксують нетипову активність стратегічної авіації рф – літаки змінюють пункти базування, а також активно перевозять запаси ракет типу Х-101.
«І зараз ми можемо говорити, що очевидно вони намагаються всіма силами компенсувати відсутність А-50, але разом із цим усвідомлюють, що А-50 ніщо не замінить», – резюмувала Гуменюк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023