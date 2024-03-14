Юсов: Події в Курській та Бєлгородських областях - це внутрішні конфлікти на території так званої російської федерації

російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон продовжать діяти автономно на території рф.
Вони не залежать від Києва, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає NV.
"Події в Курській та Бєлгородських областях - це продовження внутрішніх конфліктів на території так званої російської федерації, які активно розвертаються після повномасштабного вторгнення і злочинної війни путіна і росії проти України. Це не перші подібні випадки, але цього разу вони, напевно, найбільші за масштабами та наслідками", - вказав він.
Дії добровольців на російській території продовжаться.
"І, можливо, матимуть місце і в інших регіонах", - додав Юсов.
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