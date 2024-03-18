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МО Британії: російський експорт зброї значно впав, що пов’язано зі зниженням попиту через ризик відповідних санкцій

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російський експорт зброї за 10 років впав на 53%, що, ймовірно, пов’язано зі зниженням попиту клієнтів через ризик відповідних санкцій, а також глобальним засудженням відповідальності росії за війну. Також одним із факторів є те, що рф надає пріоритет обладнання своїх сил для операцій в Україні через безперервні втрати на полі бою.

Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Як зазнають у британській розвідці, за даними дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру російський експорт зброї впав на 53% між періодами 2014-2018 роках та 2019-2023 роках.

росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту зброї. Минулого року обсяг експорту російської зброї був на 52% меншим, ніж у 2022 році. У 2023 році лише 12 країн отримали основне російське озброєння порівняно з 31 країною у 2019 році.

«Зменшення, ймовірно, пов’язане з декількома факторами, зокрема тим, що росія надає пріоритет обладнання для операцій в Україні через безперервні втрати на полі бою, а також зниження попиту клієнтів через ризик відповідних санкцій і глобальне засудження відповідальності росії за війну», - зазначають розвідці.

зброя, МО Британії
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