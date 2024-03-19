Європейські міністри ухвалили рішення щодо виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України

Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні.
"Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок", – йдеться у повідомленні.
Пізніше Рада ЄС також повідомила про ухвалення рішення про додаткові 5 млрд євро і створення в рамках Європейського фонду миру Фонду допомоги Україні.
"ЄС виконує свої зобов'язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою Фонду ми продовжимо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії всіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно", - заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
Новостворений фонд дозволить ЄС надалі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України шляхом надання летального та нелетального військового обладнання та тренувань.
Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.
"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", – заявив міністр.
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