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Європейські міністри ухвалили рішення щодо виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України

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Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні.

"Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок", – йдеться у повідомленні.

Пізніше Рада ЄС також повідомила про ухвалення рішення про додаткові 5 млрд євро і створення в рамках Європейського фонду миру Фонду допомоги Україні.

"ЄС виконує свої зобов'язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою Фонду ми продовжимо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії всіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно", - заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Новостворений фонд дозволить ЄС надалі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України шляхом надання летального та нелетального військового обладнання та тренувань.

Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", – заявив міністр.

МЗС України
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