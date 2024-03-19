Данілов: Чим гірша ситуація для путіна, тим голосніше лунають заяви про застосування ядерної зброї

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що як тільки для володимира путіна починає погіршуватися ситуація, тим голосніше лунають у рф заяви про готовність до застосування ядерної зброї.

Таку думку він висловив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Є характерна прикмета: як тільки для путіна починає погіршуватися ситуація на фронті, у світі, на росії, тим голосніше та інтенсивніше починають лунати розмови про готовність до застосування ядерної зброї. Сила як останній аргумент тупих – фірмовий стиль путінського спілкування», - заявив Данілов.

За його словами, для цього Кремль використовує найрізноманітніші майданчики та спікерів - як іноземних, так і власних, як відкритих союзників, так і латентних сателітів у медіа, політиці та бізнесі.

«В максимальну фазу активності виходять дезінформаційні кампанії про «неминучість поразки України», про «слабкість і некомпетентність української влади», про «невідворотність територіальних втрат» і, як підсумок, – «необхідність проведення мирних переговорів на російських умовах», - зазначив секретар РНБО.

Він зауважив, що кремль досі вважає «пропаганду страху» найефективнішим інструментом вплив у реалізації агресивних зовнішньополітичних стратегій. За словами Данілова, це прийом, який дотепер давав змогу Заходу впливати на систему прийняття рішень щодо підтримки України.

«Але ці «дози» страху слабшають залежно від того, як світ усвідомлює, з ким він дійсно має справу. Бо тому, хто народився на російських задвірках, не дано розмовляти мовою аргументів і логіки, воно розуміє виключно метод зуботичини. Що неможливо допустити створення прецеденту ядерного шантажу, прикриваючись яким відчиняються двері до абсолютно необмежених територіальних загарбань. Тому на ядерні загрози росії мають бути колективні дії з підготовки до покарання і локалізації потенційного агресора. І тому маємо обережний оптимізм, що цей процес із запізненням, але розпочався», - підкреслив Данілов.