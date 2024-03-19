Фесенко: путін хоче примусити Захід грати на його умовах

путін переміг на виборах з рекордними результатами. За даними Центральної виборчої комісії рф російський диктатор набрав 87% голосів.

Китай, Іран та КНДР вже привітали путіна з перемогою. А голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що такої кількості зіпсованих бюлетенів світ ще не бачив.

Про це і не тільки Факти ICTV ексклюзивно поговорили з політологом та головою правління Центру прикладних політичних досліджень Пента – Володимиром Фесенко.

За словами політолога на виборах президента росії 2024 путін мав перемогти результатом понад 80%, втім виборчі комісії вирішили перевиповнити план та намалювали кремлівському диктатору 87% – що стало своєрідним рекордом.

«Я не знаю чи то була ініціатива кремля, чи на місцях постаралися, але явно була установка перевиконати план. Саме тому обмежили кількість опонентів. Чим менше учасників, тим вище результат у путіна. Він використав Сталінський рецепт: важливо не хто як голосує, а хто рахує і як рахує. Треба було показати абсолютну перевагу», – сказав він.

За словами Фесенка – далі залишилася тільки коронація путіна, як нового російського царя.

«Далі тільки коронація, Хто зна, може він про це і мріє», – додав політолог.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента зазначає, що далі тільки продовження кровопролитної війни. На його думку для володимира путіна це не тільки реалізація власних імперських амбіцій, це ще й спосіб збереження влади.

«Війна для путіна як наркотик. Йому треба продовжувати війну та репресії в росії для того аби утримувати владу. Якщо він цього не буде робити режим почне втрачати потужність. А для путіна є ще одна загроза – старіння. путін людина. Люди старіють, йому вже за 70 років.

Хто памʼятає радянські часи, там були періоди, які називали застоями. Коли радянські вожді старіли, вмирали. Це початок 70-х – кінець 80-х. І з ними почав вмирати і радянський режим. І навіть заміна на молодого Горбачова не врятувала ситуацію. Режим все одно помер. Така загроза буде неминуча й перед путінським режимом», – наголосив експерт.

Під час своєї промови російський диктатор володимир путін пригрозив Заходу третьою світовою війною, якщо країни продовжать надавати Україні зброю.

«Таким чином він намагається стримувати Захід від допомоги Україні. Крім того, путін вимагає миру на своїх умовах. І враховуючи, що йому зіпсували вибори бої на канонічній території рф у Бєлгородській та Курській областях, він починає висувати умови – так званий санітарний кордон. Що це означає? Він хоче, щоб частина України, на його думку, була демілітаризована. По суті це вимога, щоб Україна не захищала значну частину своєї території».

Фесенко наголосив, що для України це неприйнятна умова й ми на це ніколи не погодимося.

За словами експерта, є лише один вихід із ситуації – посилення допомоги Україні. Тільки це може стримати путіна від розповсюдження війни на інші країни.

«Якщо путіна не зупинити, то він піде далі. Найближчі жертви це країни Балтії та Молдова. путін хоче не тільки перемогти Україну, він хоче примусити Захід грати на його умовах. Він хоче відновити контроль над пострадянськими країнами», – сказав експерт.

Проте такий сценарій можливий лише у разі перемоги над Україною. Тому зараз всі країни-партнери мають розширити виробництво зброї та боєприпасів, аби наростити допомогу Україні.